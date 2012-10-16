Премьера "Танцев ангелов" на музыку Queen пройдет в Москве 17 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Мировая премьера балета "Танцы ангелов" на музыку британской рок-группы Queen состоится в Москве 17 октября в Доме музыки.

В балете задействованы звезды Большого театра, в том числе прима-балерина театра, народная артистка Мария Аллаш. В паре с Аллаш станцует народный артист России Фарух Рузиматов.

Мария Аллаш подчеркнула уникальность балета: "Он собрал разные стили танца. Вы увидите не только классический балет, но и современный. Моя задача – принести все виды танца на Землю. Это очень оригинальная и интересная идея".

Специально на премьеру балета приехал музыкальный продюсер Queen Дэвид Ричардс. "Если бы Фредди Меркури узнал, что звезды Большого театра будут танцевать под его музыку, он был бы невероятно горд. И для нас, участников рок-группы и ее руководства, это тоже очень большая честь. Я счастлив, что принимаю участие в этом проекте", – передает ИТАР-ТАСС слова Ричардса.

Московской премьерой "Танцев ангелов" откроется большое европейское турне Queen – The ballet. "Я намерен показать эту уникальную постановку всему миру. Она будет исполняться в разных странах в течение целого года", – сказал Ричардс

Постановщиком спектакля является российский хореограф, художественный руководитель Московского государственного ансамбля танца "Русские сезоны" Николай Андросов.