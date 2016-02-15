"Активный гражданин" подарит москвичам билеты в "Уголок дедушки Дурова"

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
"Активный гражданин" подарит москвичам билеты в театр "Уголок дедушки Дурова". Об этом сообщается на сайте проекта. Специальный показ спектакля "Дорога – длиною в век" состоится 11 марта.
В спектакле зрители познакомятся со всеми звездами театра: бегемотом Мухой, слонами Сюзи и Реми, патагонскими морскими львами, тиграми, медведями, пеликанами, лисами, камерунскими козочками и другими.
Проект "Активный гражданин" уже дарил горожанам билеты на каток в Татьянин день, на Елку мэра, а также его участники в прошлом году стали героями социальной рекламы.