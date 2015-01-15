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Культура

15 января 2015, 18:43

В прокат выходит боевик "Заложница 3" с Лиамом Нисоном в главной роли

премьеры боевики Люк Бессон кино Лиам Нисон

Кадр из фильма "Заложница 3"

В четверг на экраны выходит фильм "Заложница 3" с Лиамом Нисоном в главной роли.

В новой части картины бывшего правительственного агента Брайана Миллса обвиняют в убийстве жены. Герой не совершал преступления и, будучи под подозрением полиции, пытается выследить настоящего убийцу.

Над сценарием ленты работал Люк Бессон. Режиссером картины стал француз Оливье Мегатон ("Коломбиана", "Перевозчик 3"), который снимал прошлую часть боевика. Напомним, съемками первой части занимался Пьер Морель.

Сюжеты: Кино: премьеры, фестивали, интервью Кинопремьеры недели

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