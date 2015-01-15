В прокат выходит боевик "Заложница 3" с Лиамом Нисоном в главной роли

Кадр из фильма "Заложница 3"

В четверг на экраны выходит фильм "Заложница 3" с Лиамом Нисоном в главной роли.

В новой части картины бывшего правительственного агента Брайана Миллса обвиняют в убийстве жены. Герой не совершал преступления и, будучи под подозрением полиции, пытается выследить настоящего убийцу.

Над сценарием ленты работал Люк Бессон. Режиссером картины стал француз Оливье Мегатон ("Коломбиана", "Перевозчик 3"), который снимал прошлую часть боевика. Напомним, съемками первой части занимался Пьер Морель.