Стартует показ хоррора "Женщина в черном 2: Ангел смерти"

Кадр из фильма "Женщина в черном 2: Ангел смерти". Фото: imdb.com

В российском прокате стартует фильм ужасов "Женщина в черном 2: Ангел смерти". Фильм рассказывает о заброшенном поместье под Лондоном, куда приезжают воспитанники детского дома во главе с молодой воспитательницей Евой, чтобы переждать Вторую мировую войну.

Новыми гостями недоволен призрак бывшей хозяйки дома. Женщина в черном желает избавиться от детей и их наставницы и вселяет ужас в обитателей полуразрушенного особняка.

Картина заявлена как продолжение триллера 2012 года "Женщина в черном" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Однако в новой части ленты другой состав актеров и новый режиссер - Том Харпер (прошлой лентой занимался Джеймс Уоткинс). Полная замена актерского состава объясняется тем, что действие ленты происходит спустя полвека после "Женщины в черном".