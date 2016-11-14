"Год литературы": показ дока о современных российских писателях

История о тяжелой жизни семьи писателя, рассказанная без горечи и отчаяния

Дата: 14 ноября в 20:00.

Место: Киноклуб "СИНЕ ФАНТОМ" в Электротеатре Станиславский (Тверская улица, 23).

Видео: YouTUBE/Olga St

Ради чего идти: чтобы посмотреть российский документальный фильм о неприятных событиях, не оставляющий ощущения беспросветности. Ольга Столбовская – режиссер игрового кино и супруга писателя Александра Снегирева. 2015 год, объявленный в России Годом литературы, по злой иронии стал страшно тяжелым для их семьи. Выясняется, что через их дом, еще недавно бывший местом веселых встреч с друзьями-интеллектуалами, стоит на пути планируемой трассы, и его должны снести. И это – только одна из проблем, с которыми они столкнутся в Год литературы. Почти стихийно снятый фильм рассказывает о том, как семья писателя справляется с ними.

Что еще: после показа фильм можно будет обсудить с автором и одной из героинь фильма – Ольга Столбовская появляется в "Годе литературы" как жена писателя.

Цена: 300 рублей.