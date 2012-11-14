Виктор Сухоруков о спектакле "Старший сын" и о секрете своей харизмы

"Правда 24": Актер Виктор Сухоруков о премьере спектакля "Старший сын"

На сцене "Сатирикона" 19 ноября пройдет премьера спектакля "Старший сын" в постановке режиссера театра имени Вахтангова Павла Сафонова. Одноименная кинокартина Виталия Мельникова, где главную роль сыграл Евгений Леонов, вышла в 1976 году.

Почему этот сюжет актуален до сих пор, рассказал народный артист России Виктор Сухоруков, исполнитель главной роли в спектакле. Также в программе "Правда 24" актер поделился секретом своей харизмы и своим отношением к жизни и творчеству.

О постановке и своем персонаже

- Мне с самого начала сказали: хочешь соревноваться с Леоновым. Я же сказал: нет, я не буду с ним соревноваться, потому что я буду лучше него. И я не стесняюсь и не боюсь этого, потому что пьеса Вампилова гениальна в своей простоте. И вот в этой простоте она отрывается от бытовизма, от земли. И если Евгений Леонов там приземленный, пришибленный, забитый, пьющий, какой-то потерянный, то у меня он возвышенный. Он у меня странный, потому что в пьесе жена обзывала его "блаженный".

Мало того, он всю жизнь писал симфонию под названием "Все люди братья". Он всю жизнь якобы неудавшийся музыкант, кларнетист. Люди его тыркали мордой об стол, об землю, об дерьмо. И он вроде как подчинялся этому унижению, но в уме понимал, что он талантлив и на что-то способен. Но обстоятельства складываются не так, как ему хотелось бы, судьба не помогает ему. И для себя я определил: он написал ораторию. И для себя он ее спрятал там, в детской люльке, в которой он вырастил своих детей.

Тот, кто придет на "Старшего сына", ощутит катарсис и получит наслаждение. История мировая, голливудская и вечная: тема заблуждения, тема приобретения, тема мужества, тема сиротства и самое главное – всепрощения. Не думаю, что мы специально сочиняли историю с великолепной компанией актеров, специально придумывали ее на потребу публике, потому что Вампилов нам предложил чудодейственную историю, которая будет понятна всем.

Виктор Сухоруков на спектакле "Старший сын" в театре имени Вахтангова. Фото: ИТАР-ТАСС

Этой ролью я завершаю какой-то этап в жизни и перешагиваю на территорию под названием "зрелость". И поэтому, мне кажется, я этой ролью многих удивлю. Я и сам себе удивляюсь.

Об отношении к своим ролям

- Если бы мне было 18 лет, и я окончил институт, или я набирал бы звездной болезни, я бы мог сказать: хочу это, хочу это! Я в том возрасте, когда мне неважно, какое имя мне предложат. Главное, чтобы мне было интересно. Мне сегодня нужна история, а не роль. Мне нужна компания, а не мое эго. Мне сегодня нужен сюжет, чтобы в нем было заложено слово "вдруг". Я мечтаю сегодня просто быть в строю.

Об отношении к журналистам

- Они меня не обижают. Они заставляют меня удивляться. И так-то удивления много, а еще удивляют враньем, какой-то неправильностью, какой-то нечестностью. И я задумываюсь: почему главный редактор платит деньги за вранье, потому что за вранье платить не надо.

Я много удовольствия получаю от телевизора. А информации получаю меньше, потому что она скучна и однотипна. И потом, мы на нее влиять не можем. Нам сказали – и что с этой информацией делать, я не знаю.

О поведении на сцене и в жизни

- Харизму сыграть нельзя. Это характер. Я так живу, я такой. И хочу вести себя по-другому, да меня хватает на две минуты. Я думаю: сейчас сяду, буду такой солидный, степенный, важный. И ни фига у меня не получается. Другое дело, подыгрываю ли я улыбкам и отношениям людей ко мне – конечно, подыгрываю. Как я говорю: немножко культурным быть нельзя, а немножко хамом можно.

О внимании критиков и публики

- А если я не захочу, меня не заметят. Я же в метро езжу, я в общественных местах бываю. И слышу, как вокруг говорят: Сухоруков. Но ко мне не пристают, меня не мучают. Как себя поведешь, так же на тебя и мир будет глядеть, и так же к тебе будет относиться.

Я чересчур оцененный. Я настолько хорошо отношусь к людям, которые меня заметили, вознесли, придумали. Я сегодня человек, живущий на премию Бога, и мне жаловаться категорически запрещено. Видит Бог, или я не понимаю, что это такое, но я счастливый человек.