14 октября 2014, 09:40

Культура

Бал для принцев и принцесс организуют в Малом театре

Фото: Малый театр

В октябре в Малом театре возобновят традиции светских раутов и детских театральных праздников. Для юных принцев и принцесс организуют бал. Мероприятие приурочено к премьере спектакля "Золушка" по произведению Шварца.

"Специально для этого спектакля режиссер-постановщик Виталий Иванов собрал на сцене лучших артистов, Валерий Левенталь придумал сказочные декорации и костюмы, а Максим Дунаевский написал волшебную музыку", - отметили в Малом театре.

Роли исполняют Алефтина Евдокимова (Мачеха), Татьяна Лебедева (Фея), Дмитрий Кознов (Лесничий), Лидия Милюзина, Ольга Плешкова (Золушка), Алексей Дубровский (Король) и Сергей Потапов (Принц).

Бал организуют сразу после спектакля. Зрители отведают мороженое, которым угощал принц Золушку, познакомятся со сказочными героями, примерят хрустальную туфельку. Также в программе – маскарад с участием лучших артистов Малого театра и дефиле от московского модельера-дизайнера Евгении Назаровой. В модном показе задействуют светских дам и детей.

Попасть на бал и посмотреть спектакль зрители смогут 19 октября.

Начало спектакля в 12.00. Билеты от 150 до 1500 рублей.

