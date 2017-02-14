Милла Йовович приехала на День влюбленных в Москву

Фото: Агентство "Москва"

Известная актриса Милла Йовович и режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон представили 14 февраля в Москве фильм "Обитель зла: Последняя глава". На пресс-конференции актриса призналась, что хотела бы какое-то время пожить в России.

"Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую, не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург", – цитирует ее ТАСС.

Милла Йовович на премьере фильма "Обитель зла: последняя глава"

41-летняя актриса, воспитывающая с мужем Полом Уильямом Скоттом Андерсоном двоих дочерей – Эву Габо Андерсон (2007) и Дашиэл Иден Йовович (2015), вспомнила, каково было сниматься в фильме про зомби, будучи матерью грудного младенца.

"Это было тяжело, но интересно, в перерывах я кормила дочку, после исполнения трюков я бежала в трейлер, чтобы покормить ее. Представляете: розовое одеяло, на нем лежит моя дочь, к нам подходит зомби и говорит: "Ой, какая она миленькая", – рассказала Йовович.

Актриса также отметила, что материнство накладывает свой отпечаток на зрительские пристрастия. Вместе с супругом они признались в любви к российским мультфильмам "Маша и Медведь" и "Лунтик", а также американским мультфильмам, созданным компанией Pixar.

На просьбу посоветовать что-то российским актерам Йовович напомнила о важности трудолюбия.