Стартовал новый сезон "Ходячих мертвецов"

На телеэкраны вышел новый – пятый по счету – сезон "Ходячих мертвецов" (The Walking Dead). Как утверждают создатели, он будет гораздо страшнее предыдущих.

Незадолго до американской премьеры композитор сериала Беар МакКрири написал в Твиттере, что новый сезон "Ходячих" не стоит показывать детям. Свежая порция эпизодов стартовала как содержащая контент, "неподходящий для детей младше 17 лет".

Do not let children watch @WalkingDead_AMC tonight. Or ever again. I'm very serious. — Bear McCreary (@bearmccreary) 13 октября 2014

"Не позволяйте детям смотреть сегодня [в день премьеры] "Ходячих мертвецов". И потом тоже. Я серьезно"

Чем именно будут "пугать" зрителей "Ходячие"? В новом сезоне обещают показывать больше ужасающих смертей и кровавых убийств.

Кстати, еще до американской премьеры новых эпизодов стало известно, что сериал досрочно продлили на шестой сезон – что, конечно, не стало ни для кого сюрпризом. Сколько свежих серий снимут создатели, пока неясно, сообщает The Hollywood Reporter.