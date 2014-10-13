Форма поиска по сайту

13 октября 2014, 11:59

Культура

Стартовал новый сезон "Ходячих мертвецов"

Фото: facebook.com/TheWalkingDeadAMC

На телеэкраны вышел новый – пятый по счету – сезон "Ходячих мертвецов" (The Walking Dead). Как утверждают создатели, он будет гораздо страшнее предыдущих.

Незадолго до американской премьеры композитор сериала Беар МакКрири написал в Твиттере, что новый сезон "Ходячих" не стоит показывать детям. Свежая порция эпизодов стартовала как содержащая контент, "неподходящий для детей младше 17 лет".

"Не позволяйте детям смотреть сегодня [в день премьеры] "Ходячих мертвецов". И потом тоже. Я серьезно"

Чем именно будут "пугать" зрителей "Ходячие"? В новом сезоне обещают показывать больше ужасающих смертей и кровавых убийств.

Кстати, еще до американской премьеры новых эпизодов стало известно, что сериал досрочно продлили на шестой сезон – что, конечно, не стало ни для кого сюрпризом. Сколько свежих серий снимут создатели, пока неясно, сообщает The Hollywood Reporter.

"Ходячие мертвецы" - это история о людях, которые борются за свою жизнь после зомби-апокалипсиса. Группа выживших путешествует по миру в поисках безопасного места для существования. Сериал, основанный на комиксах Роберта Киркмана, идет на американском телеканале AMC.

В следующем году на том же AMC начнут показывать спин-офф "Ходячих" - он расскажет о том, как зомби-апокалипсис переживают в других частях света. Телеканал уже заказал пилот нового шоу.

