Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2017, 09:38

Культура

Римас Туминас поставил в Московском музыкальном театре две одноактных оперы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Музыкальный театр презентует премьеру двух одноактных опер – "Замок герцога Синяя Борода" Бартока и "Царь Эдип" Стравинского – 13 марта. Об этом сообщается на сайте театра.

Создатели спектакля – режиссер Римас Туминас, дирижер Феликс Коробов, художник Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина – расскажут о своей работе и своем видении двух ключевых для ХХ века оперных партитур. К ним присоединятся исполнители центральных партий – меццо-сопрано Лариса Андреева и бас Денис Макаров.

Премьерные показы постановок, объединенных в один вечер, состоятся с 16 по 19 марта. В партиях заняты Валерий Микицкий и Евгений Либерман (партия Эдипа),
Лариса Андреева, Наталья Владимирская и Наталья Зимина (партия Иокасты), Феликс Кудрявцев и Роман Улыбин (партия Креона), Денис Макаров и Максим Осокин (партия Тиресия), Чингис Аюшеев и Сергей Николаев (партия Пастуха), Александр Баскин (партия Вестника).

Римас Туминас является художественным руководителем Театра имени Вахтангова. Его первой работой в оперном театре стала постановка "Катерины Измайловой" на Исторической сцене Большого театра.
премьеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика