Римас Туминас поставил в Московском музыкальном театре две одноактных оперы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Музыкальный театр презентует премьеру двух одноактных опер – "Замок герцога Синяя Борода" Бартока и "Царь Эдип" Стравинского – 13 марта. Об этом сообщается на сайте театра.

Создатели спектакля – режиссер Римас Туминас, дирижер Феликс Коробов, художник Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина – расскажут о своей работе и своем видении двух ключевых для ХХ века оперных партитур. К ним присоединятся исполнители центральных партий – меццо-сопрано Лариса Андреева и бас Денис Макаров.

Премьерные показы постановок, объединенных в один вечер, состоятся с 16 по 19 марта. В партиях заняты Валерий Микицкий и Евгений Либерман (партия Эдипа),

Лариса Андреева, Наталья Владимирская и Наталья Зимина (партия Иокасты), Феликс Кудрявцев и Роман Улыбин (партия Креона), Денис Макаров и Максим Осокин (партия Тиресия), Чингис Аюшеев и Сергей Николаев (партия Пастуха), Александр Баскин (партия Вестника).