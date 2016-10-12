Сара Джессика Паркер "разведется" в новом сериале HBO

Кадр из сериала "Развод"

Пилотные серии "Развода" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли покажут в пяти столичных кинотеатрах сети КАРО. Об этом сообщает пресс-служба.

Режиссер Джесси Перец (Girls, "Новенькая") решил посмотреть, как могла бы жить обычная нью-йоркская семейная пара спустя десять лет после "Секса в большом городе". Проект HBO "Развод" (Divorce) со звездой культового сериала Сарой Джессикой Паркер в главной роли стал громкой премьерой нового осеннего сезона. Сюжет мелодрамы стартует со слов "Хочу развода!" и рассказывает о том, как начать жизнь с чистого листа, если ты в категории "50+".

Сопродюсером проекта вновь выступила сама Паркер, поэтому феминистический посыл сериалу обеспечен. Подруг главной героини в этот раз сыграли Талия Болсам ("Хорошая жена") и Молли Шеннон ("Твин Пикс"), а мужа – Томас Хейден Чёрч.