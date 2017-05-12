Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 12:02

Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в прокат 1 июня

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.

"Нелюбовь" вошла в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Канне. Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

"Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля", – подчеркнул продюсер ленты Александр Роднянский.

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый развод. За бесконечными конфликтами пара забывает про своего единственного ребенка, который чувствует себя в этой семье ненужным. И после очередной ссоры исчезает.

В фильме снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

"Нелюбовь" – это пятый фильм Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".
премьеры Андрей Звягинцев новый фильм российский прокат

