Спектакль-танец "Неврастения" покажут в Гоголь-центре

Фото: ИТАР-ТАСС

На Малой сцене Гоголь-центра покажут премьерный спектакль "Неврастения". Хореографы Иван Естегнеев и Евгений Кулагин делают беспроигрышный акцент на передаче чувств и эмоций посредством телесных движений.

Естегнеев и Кулагин принимают в спектакле непосредственное участие. Также на сцене вы увидите пластику Татьяны Каравановой, Марии Качаловой и Ильи Оши. За драматургию ответственна Екатерина Бондаренко.

"Неврастения — болезненное расстройство, своеобразное промежуточное пространство, комната, из которой можно выйти как в болезнь, так и в здоровое состояние.Именно здесь идет борьба человека с собой, отсюда человек может выйти обновленным. Мы хотим говорить о неврастении не как о диагнозе, а как о реагировании тела", - отмечают в Гоголь-центре.

Показы "Неврастении" состоятся 13, 14, 15, 16, 17 ноября. Начало – в 20.30.