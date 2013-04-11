"Гоголь-центр" представит серию спектаклей по зарубежным киносценариям

Фото: gogolcenter.com

Серия постановок по киносценариям зарубежных фильмов в "Гоголь-центре" начнется со спектакля "Братья" режиссера Алексея Мизгирева, который можно будет увидеть на большой сцене. В рамках тематических показов зрителям также представят "Идиотов" Кирилла Серебренникова на основе ленты Ларса Фон Триера и "Страх съедает душу" Владислава Наставшева по мотивам Райнера Вернера Фассбиндера.

За основу гоголевских "Братьев" взят сценарий киносаги "Рокко и его братья" культового итальянского режиссера Лукино Висконти. Действие насыщено до предела. Главным связующим звеном всех событий стала бедствующая семья, в поисках лучшей жизни переехавшая в Милан.

Мизгирев, который прежде никогда не ставил спектаклей в театре, специализируясь на киноработах, интерпретировал сюжет согласно современным реалиям. В его "Братьях" события разворачиваются в Москве.

"Режиссеру помогает драматург Михаил Дурненков, за плечами которого уже очень много адаптаций старых текстов к сегодняшнему дню. В версии Дурненкова и Мизгирева меняются не только место и время действия, но и многие сюжетные линии: ситуации, в которые попадают герои, делаются гораздо жестче. Если у Висконти братья приезжают в Милан вместе с матерью, то в спектакле они покоряют столицу своими силами". – отметили в пресс-службе Гоголь-центра.

В постановке задействованы актеры "Седьмой студии" Серебренникова и труппы театра Гоголя. Также одну из ролей сыграет ведущая актриса театра имени Пушкина Виктория Исакова.

Премьеру можно увидеть 17, 18, 19 апреля и 30, 31 мая.

