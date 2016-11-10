Танцующие школьники: премьера фильма "Хороший мальчик"

По-настоящему смешная и умная комедия о школе, взрослении и первой любви

Дата: 10 ноября.

Место: кинотеатры столицы.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Фильм "Хороший мальчик"

Ради чего идти: чтобы с удовольствием поностальгировать по школьным временам, увидеть Москву, прикинувшуюся тихим приморским городком, и порадоваться за отечественный кинематограф, в котором появилось новое имя. Дебют Оксаны Карас в полнометражном кино стал сенсацией на "Кинотавре" в этом году.

История про 15-летнего школьника Колю Смирнова (Семен Трескунов), его любовь к учительнице английского языка и любовь к нему дочки директора школы, выбор и взросление, приправленная танцами и фееричными диалогами, покорила жюри кинофестиваля своей свежестью и искренностью.

Что еще: роль колиного папы сыграл Константин Хабенский. Образ социопата, готовящего дома БАДы на продажу и крутящего педали велотренажера на балконе, – пожалуй, самый неожиданный в послужном списке актера.

Возрастные ограничения: 12+