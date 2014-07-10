Кинопремьеры недели: погибающий ученый и блондинка в гостях у ковбоев

Джонни Депп в роли самонадеянного ученого, комедия-клише о Диком Западе, биография великого героя и еще одно путешествие в страну Оз. О том, какие картины выходят в прокат на этой неделе, - в материале сетевого издания M24.ru.

Полуживой гений

После не самой удачной роли в "Одиноком рейнджере" Джонни Депп возвращается на большой экран с триллером "Превосходство". Американский актер исполнил роль ученого Уилла Кастера, который работает над созданием суперкомпьютера, способного заменить человеческий интеллект. Жена персонажа советует герою принять участие в научной конференции и рассказать о своей работе, чтобы получить финансирование на реализацию проекта.

Фото: imdb.com

Амбициозные планы Уилла приходятся по душе далеко не всем. Радикальная организация решает избавиться от героя. Кастер получает радиоактивную пулю и начинает медленно и мучительно умирать на глазах любимой женщины. Героиня тоже занимается научной деятельностью и решает провести над Уиллом рискованный эксперимент, который вернет героя к нормальной жизни. Однако с ученым начинают происходить странные и очень опасные для человечества метаморфозы. Помимо Деппа в картине снялись Ребекка Холл, Киллиан Мерфи, Кейт Мара и Морган Фриман.

Блондинка на Диком Западе

Фото: imdb.com

Вестерн-комедия "Миллион способов потерять голову" с Амандой Сейфрид и Шарлиз Терон - история о появлении в ковбойской деревне обаятельной, стройной и смелой блондинки. Приезд девушки будоражит местных жителей, начинается переполох. Клише и стереотипы в этой картине о Диком Западе доведены до абсурда. Тут есть абсолютно все, что ассоциируется с криминальной атмосферой вестерна в сознании обывателя: вечно пьяные ковбои, постоянные перестрелки, салуны, пистолеты и грубоватый юмор. Режиссером картины стал создатель ленты "Третий лишний" и сценарист "Гриффинов" Сет МакФарлейн. Он же исполнил главную роль. В качестве приятного бонуса в ленте можно увидеть звезду сериала "Как я встретил вашу маму" Нила Патрика Харриса.

Биография победителя

Фото: krasnayastrela.ru

Режиссер фильма "Наша Russia: Яйца судьбы" Глеб Орлов на этот раз взялся за биографическую работу о русском борце и атлете Иване Поддубном. Лента "Поддубный" рассказывает о фантастических способностях спортсмена, которого называли самым сильным человеком XX столетия. Роль непобедимого героя и отчаянного патриота исполнил Михаил Пореченков. Российским критикам картина понравилась, а вот зрители оценить ее пока не успели.

Переполох в стране Оз

Фото: imdb.com

Сюжет мультфильма американско-индийского производства "Оз: Возвращение в Изумрудный город" уже заявлен в названии. Дороти снова оказывается в сказочной стране, но ее друзья - Страшила, Дровосек и Храбрый Лес - исчезли. Бесстрашная девочка отправляется на поиски старых приятелей и обретает новых друзей, которые помогают героине в ее нелегком деле. Кроме того, над страной Оз нависает еще одна угроза: нагловатый шут Джестер желает захватить волшебные земли с помощью черной магии. Анимационный мультфильм снят по мотивам книги Роджера С.Баума - правнука создателя оригинальной истории о стране Оз Фрэнка Баума. В дубляже картины приняли участие Алексей Чумаков, Полина Гагарина и Гарик Харламов.