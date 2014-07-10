Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10 июля 2014, 16:14

Кинопремьеры недели: погибающий ученый и блондинка в гостях у ковбоев

премьеры мультфильмы Михаил Пореченков Джонни Депп кино триллеры

Джонни Депп в роли самонадеянного ученого, комедия-клише о Диком Западе, биография великого героя и еще одно путешествие в страну Оз. О том, какие картины выходят в прокат на этой неделе, - в материале сетевого издания M24.ru.

Полуживой гений

После не самой удачной роли в "Одиноком рейнджере" Джонни Депп возвращается на большой экран с триллером "Превосходство". Американский актер исполнил роль ученого Уилла Кастера, который работает над созданием суперкомпьютера, способного заменить человеческий интеллект. Жена персонажа советует герою принять участие в научной конференции и рассказать о своей работе, чтобы получить финансирование на реализацию проекта.

Фото: imdb.com

Амбициозные планы Уилла приходятся по душе далеко не всем. Радикальная организация решает избавиться от героя. Кастер получает радиоактивную пулю и начинает медленно и мучительно умирать на глазах любимой женщины. Героиня тоже занимается научной деятельностью и решает провести над Уиллом рискованный эксперимент, который вернет героя к нормальной жизни. Однако с ученым начинают происходить странные и очень опасные для человечества метаморфозы. Помимо Деппа в картине снялись Ребекка Холл, Киллиан Мерфи, Кейт Мара и Морган Фриман.

Блондинка на Диком Западе

Фото: imdb.com

Вестерн-комедия "Миллион способов потерять голову" с Амандой Сейфрид и Шарлиз Терон - история о появлении в ковбойской деревне обаятельной, стройной и смелой блондинки. Приезд девушки будоражит местных жителей, начинается переполох. Клише и стереотипы в этой картине о Диком Западе доведены до абсурда. Тут есть абсолютно все, что ассоциируется с криминальной атмосферой вестерна в сознании обывателя: вечно пьяные ковбои, постоянные перестрелки, салуны, пистолеты и грубоватый юмор. Режиссером картины стал создатель ленты "Третий лишний" и сценарист "Гриффинов" Сет МакФарлейн. Он же исполнил главную роль. В качестве приятного бонуса в ленте можно увидеть звезду сериала "Как я встретил вашу маму" Нила Патрика Харриса.

Биография победителя

Фото: krasnayastrela.ru

Режиссер фильма "Наша Russia: Яйца судьбы" Глеб Орлов на этот раз взялся за биографическую работу о русском борце и атлете Иване Поддубном. Лента "Поддубный" рассказывает о фантастических способностях спортсмена, которого называли самым сильным человеком XX столетия. Роль непобедимого героя и отчаянного патриота исполнил Михаил Пореченков. Российским критикам картина понравилась, а вот зрители оценить ее пока не успели.

Переполох в стране Оз

Фото: imdb.com

Сюжет мультфильма американско-индийского производства "Оз: Возвращение в Изумрудный город" уже заявлен в названии. Дороти снова оказывается в сказочной стране, но ее друзья - Страшила, Дровосек и Храбрый Лес - исчезли. Бесстрашная девочка отправляется на поиски старых приятелей и обретает новых друзей, которые помогают героине в ее нелегком деле. Кроме того, над страной Оз нависает еще одна угроза: нагловатый шут Джестер желает захватить волшебные земли с помощью черной магии. Анимационный мультфильм снят по мотивам книги Роджера С.Баума - правнука создателя оригинальной истории о стране Оз Фрэнка Баума. В дубляже картины приняли участие Алексей Чумаков, Полина Гагарина и Гарик Харламов.

Сюжет: Кинопремьеры недели

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать