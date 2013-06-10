Спектакли по Шекспиру и Мольеру поставят в "Табакерке"

"Афиша": в "Табакерке" пройдет премьера "Двенадцатой ночи" Шекспира

В первый летний месяц в театре имени Олега Табакова состоятся две театральные премьеры – спектакли "Двенадцатая ночь" по Шекспиру и "Школа жен" по Мольеру. Постановки можно увидеть 11 и 16 июня соответственно.

Зрители спектакля "Двенадцатая ночь" попадают на импровизированный пляж - зал усыпан песком. Вместо кресел вам предложат подушки, похожие на морские валуны. Все отсылает к началу пьесы, когда на незнакомый берег после кораблекрушения попадает леди Виола.

Отдельного внимания заслуживают костюмы героев, которые представляют собой микс из современных веяний и моды прошлого века.

В рамках рекламной кампании театральный дворик "Табакерки" превратится в европейский сад, который плавно переходит в фойе театра. Там посетители обнаружат белый фонарь в виде маяка. Внутри – конверты с сургучными печатями со вложенными дизайнерскими закладками. На одной стороне закладки вы увидите изображения Мольера и Шекспира, на другом – "пророчества" из "Двенадцатой ночи" и "Школы жен".

Конверт с сюрпризом положен зрителям, посетившим театр с конца мая по 17 июня, сообщили организаторы.

Добавим, что оба спектакля – результат работы молодых режиссеров, учеников Сергея Женовача. Так "Двенадцатую ночь" срежисировал Михаил Станкевич. В постановке лирика сочетается с фарсом, а насмешка с тонким английским юмором. Роли исполнят Михаил Пореченков, Павел Сборщиков, Иван Шибанов, Ольга Красько.