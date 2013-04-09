Драма "Долгая счастливая жизнь" Хлебникова выйдет в прокат 11 апреля

Трейлер предоставлен сайтом volgafilm.ru

11 апреля в прокат выйдет новый фильм Бориса Хлебникова "Долгая счастливая жизнь" – попытка наложить сюжет классического вестерна на российские реалии. Фильм вошел в программу основного конкурса 63-го Берлинского международного кинофестиваля, однако был встречен сдержанно.

По сюжету молодой предприниматель Саша создает собственное фермерское хозяйство на бескрайних российских просторах. Он быстро разочаровывается в затее, столкнувшись с ленью местных жителей. В это же время появляется неизвестный инвестор, который скупает земли разорившихся хозяйств. Саша соглашается продать ферму и уже собирается вернуться в город вместе со своей любимой девушкой Аней, но местные жители уговаривают его остаться. Для них ферма – единственный способ заработать на жизнь. Саше льстит образ местного лидера и защитника крестьян, поэтому он соглашается. Но через какое-то время деревенские жители отворачиваются от своего начальника, и он остается один наедине с агрессией коррумпированной администрации.

Кадр из фильма "Долгая счастливая жизнь". Фото: volgafilm.ru

"Толчком к созданию фильма стал американский фильм 1952 года "Ровно в полдень" - классический вестерн Фреда Циннемана про борьбу шерифа маленького городка с приехавшими бандитами. Сначала это было просто шуткой, баловством - я попробовал перетащить сюжет на российскую почву. Хотелось сделать жанровый фильм, современный вестерн. Потом мы со сценаристом Александром Родионовым начали всерьез этим заниматься. И в результате ничего практически не осталось от американской основы", - рассказал режиссер фильма Борис Хлебников.

Съемки ленты проходили на Терском берегу Белого моря, в поселке Умба Мурманской области. Хозяйство для фильма предоставил местный фермер, а жители поселка приняли в съемках непосредственное участие.

"Там особая природа: сосны, скалы и небольшие участки земли, где раньше были фермы. И было очень важное для нас ощущение, что это где-то далеко от Москвы. Где есть все же своя, более прямая логика отношений людей с властью", - сказал Хлебников.

Кадр из фильма "Долгая счастливая жизнь". Фото: volgafilm.ru

Фильм получил название от песни Егора Летова из одноименного альбома "Гражданской обороны". По словам режиссера, ему показалось, что он находится под "общим языковым влиянием с коллективом", музыкой которого заслушивается последние несколько лет, и ему захотелось "задокументировать" это.

Некоторые критики окрестили картину "экзистенциальной драмой" и "фильмом-ударом". Так ли это, можно будет узнать уже 11 апреля.