08 ноября 2016, 14:50

Культура

Премьера документального фильма Free to Rock: рок-музыка и распад СССР

По воле рока так случилось: история музыки, сыгравшей свою роль в распаде советского режима

Дата: 9 ноября в 17:00

Место: Центр документального кино

Видео: Vimeo/Jim Brown Productions

Ради чего идти: чтобы почувствовать восторг и ярость молодого человека на рок-концерте в распадающемся Советском Союзе. В фильме, работа над которым длилась почти 10 лет, использована масса архивных съемок концертов.

Что еще: фильм рассказывает о создании в Риге первой в Советском Союзе рок-группы The Revenger, о домашнем изготовлении первых электрогитар и их подпольном распространении.

Цена: бесплатно по регистрации.

Подробности можно узнать на сайте ЦДК.

премьеры документальное кино Стас Намин ЦДК рок-музыка

Главное

