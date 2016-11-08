Премьера документального фильма Free to Rock: рок-музыка и распад СССР

По воле рока так случилось: история музыки, сыгравшей свою роль в распаде советского режима
Дата: 9 ноября в 17:00
Место: Центр документального кино
Видео: Vimeo/Jim Brown Productions
Ради чего идти: чтобы почувствовать восторг и ярость молодого человека на рок-концерте в распадающемся Советском Союзе. В фильме, работа над которым длилась почти 10 лет, использована масса архивных съемок концертов.
Что еще: фильм рассказывает о создании в Риге первой в Советском Союзе рок-группы The Revenger, о домашнем изготовлении первых электрогитар и их подпольном распространении.
Цена: бесплатно по регистрации.
Подробности можно узнать на сайте ЦДК.