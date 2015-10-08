Театр мюзикла представит последние показы спектакля "Растратчики"

Фото предоставлено пресс-службой

15 октября на сцене Театра мюзикла пройдет первый из 10 финальных показов мюзикла "Растратчики". Как сообщили в пресс-службе театра, до конца года москвичи смогут увидеть всего десять постановок, после чего "Растратчики" уступят место новой премьере – музыкальному спектаклю по "Преступлению и наказанию".

"Растратчики" – это мюзикл, написанный Максимом Леонидовым по повести Валентина Катаева. В нем рассказывается о том, как жить в кризисные времена и на что можно потратить весь зарплатный фонд треста в 20-е годы.

На сцене зрители увидят Максима Леонидова, Максима Заусалина, Артема Лыскова, Станислава Беляева, Ксению Ларину и других актеров.

Музыкальный спектакль "Преступление и наказание" в постановке Андрея Кончаловского будет представлен 17 марта.