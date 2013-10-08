Труппа "Современника" переедет во Дворец на Яузе в феврале

"Афиша": “Современник” открыл 58-й сезон

"Современник" переедет во Дворец на Яузе в феврале 2014 года. Из самого переезда креативная молодежь театра собирается сделать отдельное культурное событие.

На новой площадке артисты будут работать в течение двух лет – пока не завершится ремонт в родном здании.

"Попытаемся сделать Яузу таким же брендовым местом, как и Чистые пруды", - прокомментировал народный артист России Сергей Гармаш.

В настоящее время административный корпус здания театра уже закрыт на реконструкцию. Столичные власти выделили "Современнику" 79,2 миллиона рублей на оплату аренды строения в связи с ремонтом.

Напомним, что на днях театр "Современник" объявил об открытии 58-го сезона. В ближайшее время зрителей ждут две премьеры – спектакли "Игра джин" в постановке Галины Волчек и "Золушка" от молодого режиссера Екатерины Половцевой.