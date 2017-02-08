Кирилл Серебренников снимет фильм о молодом Викторе Цое

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Худрук "Гоголь-центра" и режиссер Кирилл Серебренников планирует снять историю становления легендарного музыканта Виктора Цоя. Сценарий к фильму написали Лили и Михаил Идовы. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Идов сообщил, что будущая картина будет не "про Цоя в прямолинейном значении", а, скорее, про то, каково быть подростком в Ленинграде начала 1980-х годов.

В сценарии идет речь о периоде конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда 18-летний Виктор Цой записывал свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы" и "Восьмиклассница".

В качестве оператора-постановщика выступит Владислав Опельянц ("Заложники", "Селфи", "Ученик", "Утомленные солнцем-2"), музыку напишет Илья Демуцкий.

Планируется, что съемки фильма стартуют в августе этого года, а в прокат картина выйдет в 2018 году.