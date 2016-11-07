Новый блокбастер с Камбербэтчем стал лидером российского проката

Экранизация комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли заняла первую строчку в российском прокате. Об этом сообщает портал kinobusiness.

"Доктор Стрэндж" увеличил суммарный капитал до 539-540 миллионов рублей после четырех дней проката и трех дней превью. По оценкам специалистов, за праздничные выходные фильм заработал порядка 500 миллионов, и в начале недели сборы составят 950 миллионов рублей.

В Штатах новый кинопродукт студии Marvel стартовал с хорошими результатами (85 миллионов долларов за минувший уик-энд), однако не побил рекордов второго фильма "Мстители" с их 200 миллионами долларов. "Доктор Стрэндж" позиционируют в той же категории, что и вторая часть "Тора".

Фантастический боевик с Бенедиктом Камбербэтчем, Тильдой Суинтон появился в российском прокате 3 ноября.

[html] [/html]

Видео:youTube/Пользователь: MARVEL Россия