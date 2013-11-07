Мюзикл "Призрак оперы" Ллойда Уэббера поставят в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Легендарный мюзикл "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера поставят на сцене театра МДМ на Комсомольском проспекте. Премьера планируется в 2014-2015 году.

Пока не сообщается, кто будет режиссировать постановку в российской столице. В настоящий момент объявлено о кастинге на роли Призрака, Рауля, Кристины, Месье Андре, Месье Фирмин, Карлотты, Пиянжи, Мадам Жири и Мэг Жири.

Смотры в рамках первого отборочного тура состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, а также в Киеве и в Минске с 19 по 22 ноября.

"На прослушивании необходимо исполнить песни согласно выбранной роли, а также любую песню из своего репертуара, желательно на русском языке", - сообщили организаторы кастинга.

Напомним, впервые мюзикл "Призрак оперы" поставили в 1986 году на сцене Королевского лондонского театра. В основу положено произведение Гастона Леру, написавшего о любви призрака с обезображенным лицом к оперной певице по имени Кристина Даэ.

На Бродвее постановку представили в 1988 году.

Мюзикл имел огромную популярность. Он был показан в 149 городах 25 стран мира. Кассовые сборы составили более пяти миллиардов долларов. По скромным подсчетам, "Призрак оперы" посмотрели около 100 миллионов человек. Постановка получила премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучший мюзикл".