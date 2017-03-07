Форма поиска по сайту

07 марта 2017, 10:37

Культура

Фильм "Красавица и Чудовище" выйдет в РФ с ограничением 16+ из-за персонажа-гея

Министерство культуры РФ выдало фильму-мюзиклу "Красавица и Чудовище" прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+, сообщает агентство Regnum. Это означает, что увидеть фильм в кинотеатрах смогут только подростки старше указанного возраста.

Такое ограничение связано с появлением в фильме персонажа-гея. Информация о гомосексуальном герое ЛеФу (его сыграл актер Джош Гэд), помощнике главного злодея Гастона, появилась 1 марта, после чего депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить картину до премьеры на наличие пропаганды гомосексуализма, и запретить выход фильма в прокат, если это подтвердится.

Тем не менее, прокатное удостоверение было выдано фильму, по словам главы департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова, "без проблем". В российский прокат картина выйдет 16 марта.

Фильм-мюзикл "Красавица и Чудовище" является ремейком классического полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios 1991 года, основанного на одноименной сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон.

Роль Белль в нем исполнит Эмма Уотсон (Гермиона из серии фильмов о Гарри Поттере), роль Чудовища и принца Адама исполнит Дэн Стивенс (Мэттью Кроуи из телесериала "Аббатство Даунтон").

Фильм производится студиями Walt Disney Pictures и Mandeville Films в формате стерео. Официальный трейлер фильма можно увидеть на YouTUBE-канале Disney.

