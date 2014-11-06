Спектакль "Фантазии" покажут в театре "МодернЪ"

Фото: пресс-служба театра

В ноябре и декабре на сцене Московского драматического театра "МодернЪ" покажут спектакль "Фантазии" по пьесе Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева". Это история о странностях любви. Главный герой – чудаковатый влюбленный стоматолог Павел Фарятьев в исполнении Олега Царева.

Фарятьев терпит неудачу на любовном поприще. Но, несмотря на это, именно его мешковатая фигура в шляпе олицетворяет гармонию и нравственность каждого из нас.

Герой Царева робок и мечтателен. Он фантазирует о дальних инопланетных мирах и счастливой жизни.

"Сны, фантазии, мечты - все переплетено в странном и фантастическом мире человеческих иллюзий и страстей, который создает и подчеркивает на протяжении действа прозрачный занавес", - отметили в театре.

Роли в спектакле исполнили Мария Орлова (Александра), Елена Стародуб (мама), Марина Дианова (Люба), Роман Коваль (Бедхудов) и Светлана Врагова (тетя Фарятьева).

Светлана Врагова – художественный руководитель и главный режиссер театра "МодернЪ". Сценографическое решение спектакля – ее заслуга.

"Музыка и живопись формируют литературные образы, выводя их из рамок одного искусства в другое, уже сценическое. Интонацию стиля "модерн", включая сценографию, всегда задаю я", - рассказала Врагова.

"Фантазии" - это соединение пантомимы, музыки, французской поэзии, творчества Рене Магритта и Сальвадора Дали.

Спектакль покажут 9 и 28 ноября, а также 4 и 17 декабря. Начало в 19.00.

Добавим, что премьера спектакля состоялась в октябре.