"Бал вампиров" пройдет в Москве на Хэллоуин

Премьера мюзикла "Бал вампиров" состоится в МДМ 29 октября, а 31 октября пройдет ночной показ спектакля, приуроченный к Дню всех святых – Хэллоуину. Об этом сообщает пресс-служба мюзикла.

Как отмечают создатели мюзикла, "Бал вампиров" – это красивая готическая история, полная мрачного обаяния и смело иронизирующая над популярными ужастиками. В основе сюжета – оригинальная история Романа Полански, который написал сценарий к своему фильму "Бесстрашные убийцы вампиров". Эта лента 1967 года считается одной из лучших черных комедий в истории кинематографа.

Сценическая версия, созданная режиссером спустя 30 лет в Вене, так же стала классикой, покорившей миллионы зрителей оригинальностью идеи и потрясающими хитами глэм-рока Джима Стейнмана.

Действие мюзикла разворачивается в высокогорьях заснеженных Альп. Там, в древнем готическом замке, на протяжении многих веков живет династия вампиров – таинственный Граф фон Кролок со своим сыном Гербертом и давно почившими родственниками. Покой обитателей замка нарушают профессор Абронсиус и его молодой ассистент Альфред, которые приезжают в эти края, чтобы доказать существование вампиров.