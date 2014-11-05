На Новой сцене театра Ермоловой покажут спектакль "Ромео и Джульетта. Версия"

Фото: театр Ермоловой

В декабре на Новой сцене театра имени Ермоловой состоится премьера спектакля режиссера Дениса Азарова "Ромео и Джульетта. Версия". Автор текста, в основу которого легла пьеса Шекспира, - Валерий Печейкин.

"Трагедия, написанная великим Шекспиром в XVI веке, в веке XXI дает новые темы для творческого поиска, позволяет посмотреть на историю Ромео и Джульетты с позиций современности, создать живое, объемное восприятие давно знакомых персонажей", - отметили в театре.

По словам Валерия Печейкина, в спектакле одна за другой представлены версии историй, которые произошли после драмы Ромео и Джульетты.

В главных ролях Дарья Мельникова и Александр Цой. Также на сцену выйдут Александра Назарова, Борис Дергун, Сергей Бадичкин, Павел Галич и другие актеры театра Ермоловой.

Спектакль покажут 13, 14 и 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в ноябре – декабре на Новой сцене начнутся репетиции спектакля "Утюги" по пьесе Анны Яблонской. Режиссер постановки – Алексей Размахов. Затем покажут спектакли "Адам и Ева" по пьесе Нила Ла Бьюта (постановка Олеси Невмержицкой) и "Театр Козьмы Пруткова" (постановка Алексея Лавинского).

Новая сцена театра Ермоловой открылась 15 октября. Она будет работать параллельно с основной площадкой. С 12.00 и до позднего вечера зрители смогут посетить бар-ресторан, оценить выставки и инсталляции от молодых художников, посмотреть ночные спектакли в буфете, а также приобрести билет на традиционный вечерний спектакль.