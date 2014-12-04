Злоупотребление предопределением: в прокат вышел "Патруль времени"

Кадр из фильма "Патруль времени". Фото: facebook.com/PredestinationMovie

В четверг, 4 декабря, в прокат вышел фантастический триллер "Патруль времени" с Итаном Хоуком в роли агента, который должен предотвратить серию совершенных в прошлом терактов. Кинообозреватель M24.ru Владимир Лященко о том, почему фильм - это " банальное злоупотребление временем".

Персонаж номер один (вот увидите, так будет удобнее) уверенной походкой рассекает меж шляп и пальто образца 1970 года, спускается в подвал, где направляется к устройству с таймером, который отсчитывает последние минуты до обнуления. Звучат выстрелы — в процесс разминирования вмешивается персонаж номер два. Взрыв удается локализовать, но не предотвратить, охваченный огнем персонаж номер один тянется к скрипичному футляру, руку помощи протягивает персонаж номер три (или это все еще персонаж номер два?). Персонаж номер один исчезает в воздухе и просыпается в 1992 году — когда бинты снимут, он не узнает себя в зеркале: сначала оттуда посмотрит чудовище Франкенштейна, затем актер Итан Хоук.

Рассказывать о завязках фантастических фильмов дело неблагодарное: подробные пересказы утомительны, краткие — туманны. И, конечно, значимые детали сюжета потенциальному зрителю выдавать не рекомендуется. В случае с "Патрулем времени" (на самом деле, картина называется Predestination, то есть "Предопределение") братьев Майкла и Питера Спириг дела обстоят совсем плохо. Взяв за основу рассказ Роберта Хайнлайна "Все вы зомби" австралийцы не только не выкинули из него ни строчки, но и практически ничего не добавили от себя. Кроме истории про бомбы и взрывающего их время от времени террориста — за ним и отправляется в прошлое персонаж номер один, агент Темпоральной полиции.

Кадр из фильма "Патруль времени". Фото: facebook.com/PredestinationMovie

Трепетно относящаяся к литературе публика, а поклонники фантастики в этом отношении могут быть строже почитателей Льва Толстого и Джейн Остин, обычно ругают кинематографистов за вольность обращения с первоисточниками — мол, возьмут персонажа, главный трюк и навешивают, что хотят. Не то что братья Спириг, линию с бомбистом они аккуратно вживляют в в те одиннадцать страниц, что написал Хайнлайн, сохраняя все повороты, даты и почти каждое произнесенное героями рассказа слово. Персонажи посещают все положенные временные точки и совершают все предопределенные им создателем поступки: "Я расскажу тебе самую невероятную историю", — обещает бармену с лицом Хоука посетитель с доведенным до андрогинной неопределенности лицом актрисы Сары Снук (будем считать, что это персонаж номер четыре) в том же 1970-м.

И поскольку на бумаге обещанная история занимает не так много места, а описывает она биографию, тянущую на пару сотен страниц "Оливера Твиста", братья Спириг старательно тянут время: "В приюте отношения со сверстницами и сверстниками не складывались — пришлось научиться драться", — сообщает рассказчик. Раз разбитый приютский нос, два разбитый приютский нос, три разбитый приютский нос — иллюстрируют режиссеры. Между разбитыми носами (и одной автомобильной фарой) — длинные проезды камеры вдоль забора и долгие крупные планы лица персонажа номер четыре в детстве (Оливия Спраг), отрочестве (Сара Снук) и юности (Сара Снук).

Сведенные за стойкой бара персонажи переносятся в воспоминаниях в 1945-й и в 1963-й, но выглядит альтернативное прошлое, в котором имеется программа подготовки боевых подруг для космических пилотов, примерно одинаково, какое бы десятилетие ни сменялось. Усугубляется это тем, что действие редко покидает замкнутые пространства: когда персонажи устают разговаривать через стойку, они просто переходят в соседний зал к бильярдному столу. Зрителям в этот момент приходится сложнее — у них в отличие от героев фильма в этот момент может не оказаться бокала с виски в руке.

Кадр из фильма "Патруль времени". Фото: facebook.com/PredestinationMovie

В условиях ограниченного бюджета визуальная бедность объяснима, но даже независимый австралийский сай-фай мог бы выглядеть интереснее и уж точно живее. Те же братья Спириг сняли в 2009 году фильм про вампиров "Воины света" — все выглядело ровно так же: Итан Хоук в шляпе, злоупотребление сепией. Кажется, им просто нравится, как старомодные шляпы сидят на Хоуке, так они понимают популярный в независимой и малобюджетной фантастике ретрофутуризм. Проблема не в нехватке денег — образцовый фильм про путешествия во времени "Детонатор" (он же Primer) был снят американским математиком Шейном Кэррутом за сумму раз в десять меньшую. Главное отличие — Кэррут снимал кино, братья Спириг пытаются рассказать невероятную историю. Невероятную историю, которая прекрасно умещалась на одиннадцати страницах.

Получается очередное напоминанием о том, что кино - это не иллюстрирование сценария, а сценарий - это не занятный рассказ, растянутый до полутора часов экранного времени. Научно-фантастические парадоксы хороши своей краткостью, но в кино они только повод для чего-то большего. "12 обезьян" Терри Гиллиама хороши не тем, что в финале мы узнаем, кто распространил смертельный вирус и чью смерть наблюдал в аэропорту маленький мальчик. "Донни Дарко" Ричарда Келли стоит пересматривать не для того, чтобы понять, откуда взялся гигантский кролик Фрэнк. Если у зрителя не возникает желания зайти на второй круг в ту петлю, по которой путешествуют герои, вынесенное в название фильма предопределение оказывается банальным злоупотреблением временем.

Владимир Лященко