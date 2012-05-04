Карен Шахназаров: "Белый тигр" - это фантастическая история

Карен Шахназаров рассказал о своем новом фильме "Белый тигр"

В начале мая состоялась премьера нового фильма Карена Шахназарова "Белый тигр". Это первый фильм режиссера, посвященный теме Великой Отечественной войны. В картине снимались не только российские актеры - одну из главных ролей исполнил известный немецкий актер Кристиан Редель.

В центре повествования - дуэль русского танкиста и немецкого танка-призрака.

В беседе с Антоном Зорькиным автор картины рассказал о процессе съемок и о непредвиденных ситуациях, возникших в ходе работы над фильмом.

"Мой новый фильм - это скорее фантастика, даже мистика, но сюжет при этом основан на реалиях войны, которые мы постарались передать достоверно", - отметил Шахназаров.