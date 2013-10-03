Лариса Долина исполнит роль в новом московском мюзикле "Чикаго"

"Афиша": 5 октября в Москве покажут новую версию мюзикла "Чикаго"

С 5 октября по 10 ноября в Московском дворце молодежи состоится показ мюзикла "Чикаго", роли в котором исполняют Лариса Долина, Лика Рулла и Анастасия Макеева. Это первый в столице мюзикл, который будет идти с пометкой 18+.

Мюзикл "Чикаго" ставили в Москве 10 лет назад. Тогда главную роль в спектакле исполнила Анастасия Стоцкая. А продюсерами выступили Филипп Кирковров и Алла Пугачева. Начало было вполне триумфальным, но, не просуществовав и года, мюзикл закрылся. Эксперты считают, что публика на тот момент просто не была готова к "Чикаго".

Добавим, что к нынешнему мюзиклу Киркоров и Пугачева отношения не имеют.

Хореограф московского "Чикаго" Грегори Батлер признался в интервью, что к своим артистам он беспощаден.

"Я сам играл в "Чикаго" 12 лет. Это дает мне возможность взглянуть на происходящее изнутри", - отметил Батлер.

Стоимость билетов на мюзикл "Чикаго" составляет от 16000 до 3800 рублей.

$2