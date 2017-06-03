Кино на выходные: Дуэйн Джонсон на пляже и "битва" за Нью-Йорк

Рассказываем, что смотреть в кино, если вы уже успели разочароваться в новых "Пиратах Карибского моря".

Кадр из фильма "Спасатели Малибу"

"Спасатели Малибу"

Paramount Pictures рискнула выпустить полнометражный фильм по мотивам популярного сериала 1990-х "Спасатели Малибу". Осознавая, что абсолютное большинство зрителей, услышав это название, подумает про Памелу Андерсон, продюсеры, разумеется, пригласили актрису на эпизодическую роль. Но на самом деле, сюжет новой картины с тем сериалом, выходившим с 1989 по 1999 год, никак не связан. В этот раз команда молодых спасателей узнает, что их пляжу в Лос-Анджелесе грозит опасность: нефтяная компания собралась здесь заняться разработками топливных месторождений.

Главные роли в фильме исполнили Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Келли Рорбах, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Дэвид Хассельхофф. По сюжету

Видео: YouTUBE/Paramount Pictures

"Нелюбовь"

Пятый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", ставший лауреатом 70-но Каннского кинофестиваля вышел в российский прокат. С 1 июня картина, получившая спецприз жюри одного из главных и самых престижных мировых смотров, демонстрируется в 80 кинотеатрах. В Каннах фильм стал фаворитом критиков: зрители аплодировали стоя, а в пятый фестивальный день фильм оказался на первой строчке рейтингов.

Это история об обычной московской семье, в которой, на фоне тяжелого развода родителей и постоянных семейных конфликтов, пропадает ребенок.

Фильм выйдет без ненормативной лексики, присутствующей в оригинале, с ограничением 18+.

В новой картине режиссера снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

Ранее сообщалось, что фильм выйдет в прокат во всех странах мира.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

"Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк"

У архитекторов и урбанистов имя Джейн Джекобс вызывает смешанные чувства: с одной стороны, эта женщина смогла перевернуть теорию городского планирования с ног на голову, а с другой – Джекобс с самого начала раздражала всех тем, что на все смотрела с позиции домохозяйки. У неё действительно не было никакого специального образования. Ей завидовали, одни писали желчные отзывы, называя Ее идеи "домашними снадобьями", другие восхищались свежестью и непосредственностью взгляда. И тем не менее, ее вклад в современное представление о городах нельзя недооценить.

Видео: YouTube/Beat Film Festival