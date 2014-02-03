Форма поиска по сайту

03 февраля 2014, 18:33

Культура

Владимир Меньшов и Валерий Гаркалин выйдут на сцену Гоголь-центра

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера музыкального спектакля "Двор" режиссера Владимира Панкова – руководителя проекта SounDrama – состоится 14 марта. Главные роли исполнят Владимир Меньшов и Валерий Гаркалин.

В спектакле прозвучат популярные песни 80-90-х годов, сообщил художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников.

Автор пьесы – драматург Елена Исаева. "Двор" позволит зрителям погрузиться в прошлое, вспомнить годы юности.

В ближайшее время в Гоголь-центре также состоятся премьеры спектаклей по роману "Преступление и наказание" (работа театральной компании ricci/forte), "Страх и ненависть" режиссера Филиппа Григорьяна, "Кому на Руси жить хорошо" режиссера Кирилла Серебренникова.

В рамках "Гоголь-кино" 4 февраля зрителей ждет премьера "Трудно быть Богом", а 10 февраля покажут первую часть "Нимфоманки".

премьеры спектакли Кирилл Серебренников Владимир Меньшов Валерий Гаркалин Гоголь-центр

