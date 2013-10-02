Форма поиска по сайту

02 октября 2013, 11:30

Культура

Земфира напишет песни для нового спектакля театра "Современник"

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 2 октября, в театре "Современник" приступят к репетициям нового спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца. Постановка рассчитана как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Интересно, что автором песен для сценического действия станет Земфира. Композитором выбран Дмитрий Шуров.

Режиссер-постановщик Екатерина Половцева распределила роли среди молодых актеров труппы. Для некоторых из них "Золушка" станет дебютом на сцене.

Добавим, что новый 58-й сезон открылся в "Современнике" 1 октября. Во время традиционного сбора труппы художественный руководитель театра Галина Волчек рассказала о грядущих премьерах.

Так в начале декабря на основной сцене покажут спектакль по пьесе американского автора Джеймса Кобурна "Игра в джин". Главные роли исполнят Лия Ахеджакова и Валентин Гафт. Режиссером-постановщиком выступает Галина Волчек.

Более подробная информация о премьерах сезона станет известна в начале ноября.

премьеры спектакли театр Современник Земфира репетиции

