Русскому Северу посвящается: спецпоказ документального фильма "24 снега"

Показ фильма о бескрайних снегах Якутии с Сергеем Мирошниченко

Дата: 2 февраля, 18:00

Место: Дом кино Союза кинематографистов России, ул. Васильевская, д. 13

Кадр из фильма "24 снега"

Ради чего идти: забыть о новостях политики, курсе валют, цен на нефть и мысленно перенестись из городских джунглей в суровую тундру Якутии. Именно здесь, в краю рекордно низких температур и борьбы за выживание, живет коневод Сергей. Он считает себя поистине свободным человеком, с детства трудится в условиях вечной мерзлоты и называет коневодство призванием. Сергей редко видится с семьей, почти все время проводит в просторах Арктики с лошадьми, а годы исчисляет снегами. В Доме кино Союза кинематографистов России фильм представит заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко.

Что еще: документальный фильм "24 снега" – лауреат многих российских и международных кинофестивалей. Он отмечен Призом зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино "Флаэртиана" и 38-м Московском Международном кинофестивале. Лучшим документальным фильмом картина стала на IV Якутском международном кинофестивале, где также получила Специальный приз жюри за блестящее визуальное решение. Как "Лучший неигровой фильм" 2016 года "24 снега" был номинирован на Национальную Премию в области кинематографии "Золотой Орел".

Подробности – по ссылке.