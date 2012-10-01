Старейший кукольный театр Москвы открывает новый сезон

Фото: kultura.mos.ru

11 октября откроется сезон в старейшем кукольном театре - Московском театре кукол. Зрители смогут увидеть сразу восемь новых постановок, в том числе спектакли марионеток, интерактивные и обучающие представления и экспериментальные постановки. Для детей с ограниченными возможностями готовятся специальные программы. Например, спектакль для слепых, который можно воспринимать всеми органами чувств.

Также были организованы специальные проекты, среди которых сериал в стиле маппет-шоу для взрослых и детей. Премьера первой серии "Дримтим. Апокалипсис" состоится уже в этом году. Это не единственный проект, организованный театром. Совместно с департаментами культуры, образования и Театром.doc был создан проект "Шедевры мировой литературы – российским школьникам". В его рамках подготовлены интерактивные спектакли, которые будут показываться не только на площадке кукольного театра, но и в московских школах.

Одновременно с началом сезона в театре кукол откроются театральные и анимационные мастерские "ТАМ". Под руководством педагогов дети научатся делать кукольные спектакли и мультфильмы, сочинять киномузыку, лепить, рисовать песком и делать оптические игрушки.