Евгений Миронов сыграет Гамлета в Сингапуре

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Актер и художественный руководитель Театра Наций покажет "Гамлет | Коллаж" на престижном азиатском театральном фестивале.

Спектакль Театра Наций "Гамлет | Коллаж" впервые поедет в Сингапур представлять Россию на крупнейшем театральном фестивале Азии Singapore International Festival of Arts, который проходит с 1977 года, сообщила пресс-служба театра. Причем театральный смотр откроет 11 августа сам Евгений Миронов, сыгравший в моноспектакле легендарного канадского режиссера Робера Лепажа.

Премьера "Гамлет | Коллаж" состоялась в декабре 2013 года. Все роли в трагедии Шекспира исполняет Евгений Миронов. В постановке задействован целый ряд новейших методов работы с видеоизображением, в центре композиции – специально запрограммированный куб-конструктор.

"Гамлет | Коллаж" стал первым спектаклем, который поставил в России канадский режиссер Робер Лепаж, чьи работы – "Обратная сторона луны", "Проект Андерсон", "Липсинк" и многие другие – знамениты на весь мир. "Лепаж и Миронов создали трагедию сознания гораздо более мощную, чем трагедия реальной жизни, – говорится на сайте сингапурского фестиваля. – В этой тюрьме ума, который символизирует огромный открытый куб, подвешенный и вращающийся над сценой, Миронов удивительным образом воспроизводит сам всех персонажей – от Офелии до Полония. Выступление Миронова усиливают освещение и видеодизайн Лепажа, который изобретательно превращает куб из ячейки внутреннего убежища в различные внешние структуры".

В России постановка Лепажа и игра Миронова были отмечены несколькими театральными наградами, а в 2014 году спектакль был номинирован на "Золотую маску".