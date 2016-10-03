Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 12:15

Трейлер новых "Пиратов Карибского моря" показали без Джонни Деппа

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря. На странных берегах"

Кинокомпания Disney в воскресенье выпустила первый тизер-трейлер "Пиратов Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки". Этот фильм – пятая часть знаменитой эпопеи про капитана Джека Воробья, которого исполняет Джонни Депп. Правда, в первом тизере персонаж актера появляется разве что на листовке с надписью "Разыскивается".

В ролике повествуется о главном злодее фильма – капитане Салазаре, которого исполняет Хавьер Бардем, и его призрачных пиратах. Они вырвались из Дьявольского треугольника и теперь разыскивают трезубец Посейдона. Обладатель этого артефакта получает полный контроль над водной стихией. Однако в плохих руках он способен уничтожить всех моряков, включая Джека Воробья.

Премьера фильма запланирована на май 2017 года.

Главного героя, как и во всех прошлых сериях, сыграет Джонни Депп, а его антагониста исполнит Хавьер Бардем. Также в новых "Пиратах" снимутся Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и, скорее всего, Орландо Блум.

