В апреле заместители мэра и префекты проведут серию встреч с жителями

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В апреле главы столичных департаментов, заместители мэра и префекты округов в очередной раз проведут серию встреч с москвичами. Всего на месяц запланировано 11 таких встреч в разных округах города.

Чиновники обсудят с жителями столицы вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства районов, развитие сферы потребительского рынка, культуры, спорта и многие другие.

Подробный график всех встреч публикует сетевое издание М24.ru.