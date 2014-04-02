В апреле заместители мэра и префекты проведут серию встреч с жителями

Фото: mos.ru
В апреле главы столичных департаментов, заместители мэра и префекты округов в очередной раз проведут серию встреч с москвичами. Всего на месяц запланировано 11 таких встреч в разных округах города.
Чиновники обсудят с жителями столицы вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства районов, развитие сферы потребительского рынка, культуры, спорта и многие другие.
Подробный график всех встреч публикует сетевое издание М24.ru.
|Округ
|Дата, время, место проведения встречи
|Темы встреч
|Участники встречи
|ЦАО
|15.04.2014, 19.30, 2-я Звенигородская ул., д. 8, Центр образования № 2030
|О реализации программы комплексного благоустройства территории Пресненского района на 2014 год
|Фуер В.С. – префект
|САО
|05.05.2014, 19.30, ул. Флотская, д.1, Большой зал административного здания
|Перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Северного административного округа
|Базанчук В.И. – префект, Ликсутов М.С. - заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
|СВАО
|23.04.2014, 19.00, ул. Большая Марфинская, д. 1, корп. 5, Центр образования № 1494
|О программе комплексного развития района Марфино и о перспективах развития сети предприятий потребительского рынка и услуг в Северо-Восточном административном округе
|Виноградов В.Ю. – префект, Немерюк А.А. - руководитель департамента торговли и услуг
|ВАО
|23.04.2014, 19.00, ул. Вешняковская, д. 16А, Кинотеатр "Энтузиаст"
|О реализации городских программ в сфере городского хозяйства и благоустройства в Восточном административном округе
|Тимофеев В.А. – префект, Цыбин А.В. - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Семенов Д.А. - начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы
|ЮВАО
|30.04.2014, 19.00, Капотня, 2-й квартал, д. 20А, ГУК "ДК "Капотня"
|О реализации городских программ в сфере городского хозяйства в Юго-Восточном административном округе Москвы
|Зотов В.Б. – префект
|ЮАО
|30.04.2014, 19.00, ул. Братеевская., д.16, корп. 3, ДК "Братеево"
|О перспективах развития сферы культуры в Южном административном округе
|Челышев А.В. – префект, Капков С.А. – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры
|ЮЗАО
|30.04.2014, 19.00, Бульвар Адмирала Ушакова, д. 12, ГБУК города Москвы "Центр культуры и досуга "Лира"
|О перспективах развития системы здравоохранения в Юго-Западном административном округе
|Волков О.А. -префект, Голухов Г.Н. - министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения, Калина И.И. - министр правительства Москвы, руководитель департамента образования
|ЗАО
|23.04.2014, 19.00, ул. Большая Очаковская, д. 42 к.2, ГБОУ СОШ № 2025
|О реализации государственной программы "Развитие и образование города Москвы на 2012-2016 гг. "Столичное образование" в Западном административном округе
|Александров А.О. – префект, Калина И.И. - министр правительства Москвы, руководитель департамента образования
|СЗАО
|23.04.2014, 19.00, ул. Свободы,д. 37, ДК "Салют"
|Новые формы работы системы социальной защиты населения: Адресность. Мобильность. Стратегия.
|Петросян В.А. - министр правительства Москвы, руководитель департамента социальной защиты населения
|СЗАО
|23.04.2014, 19.00, ул. Родионовская, д. 8, ГБОУ СОШ № 2005
|Об итогах выполнения комплексной программы развития района Куркино в 2013 году и программе на 2014 год
|Говердовский В.В. – префект
|ЗелАО
|24.04.2014, 19.00, Озерная аллея, д. 10, Многопрофильный центр с регбийным стадионом
|О деятельности учреждений департамента физической культуры и спорта на территории Зеленоградского административного округа
|Смирнов А.Н. - префект, Воробьев А.О. - руководитель департамента физической культуры и спорта