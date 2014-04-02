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02 апреля 2014, 15:57

Политика

В апреле заместители мэра и префекты проведут серию встреч с жителями

Фото: mos.ru

В апреле главы столичных департаментов, заместители мэра и префекты округов в очередной раз проведут серию встреч с москвичами. Всего на месяц запланировано 11 таких встреч в разных округах города.

Чиновники обсудят с жителями столицы вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства районов, развитие сферы потребительского рынка, культуры, спорта и многие другие.

Подробный график всех встреч публикует сетевое издание М24.ru.

ОкругДата, время, место проведения встречиТемы встречУчастники встречи
ЦАО15.04.2014, 19.30, 2-я Звенигородская ул., д. 8, Центр образования № 2030О реализации программы комплексного благоустройства территории Пресненского района на 2014 годФуер В.С. – префект
САО05.05.2014, 19.30, ул. Флотская, д.1, Большой зал административного зданияПерспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Северного административного округаБазанчук В.И. – префект, Ликсутов М.С. - заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
СВАО23.04.2014, 19.00, ул. Большая Марфинская, д. 1, корп. 5, Центр образования № 1494О программе комплексного развития района Марфино и о перспективах развития сети предприятий потребительского рынка и услуг в Северо-Восточном административном округеВиноградов В.Ю. – префект, Немерюк А.А. - руководитель департамента торговли и услуг
ВАО23.04.2014, 19.00, ул. Вешняковская, д. 16А, Кинотеатр "Энтузиаст"О реализации городских программ в сфере городского хозяйства и благоустройства в Восточном административном округеТимофеев В.А. – префект, Цыбин А.В. - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Семенов Д.А. - начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы
ЮВАО30.04.2014, 19.00, Капотня, 2-й квартал, д. 20А, ГУК "ДК "Капотня"О реализации городских программ в сфере городского хозяйства в Юго-Восточном административном округе МосквыЗотов В.Б. – префект
ЮАО30.04.2014, 19.00, ул. Братеевская., д.16, корп. 3, ДК "Братеево"О перспективах развития сферы культуры в Южном административном округеЧелышев А.В. – префект, Капков С.А. – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры
ЮЗАО30.04.2014, 19.00, Бульвар Адмирала Ушакова, д. 12, ГБУК города Москвы "Центр культуры и досуга "Лира"О перспективах развития системы здравоохранения в Юго-Западном административном округеВолков О.А. -префект, Голухов Г.Н. - министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения, Калина И.И. - министр правительства Москвы, руководитель департамента образования
ЗАО23.04.2014, 19.00, ул. Большая Очаковская, д. 42 к.2, ГБОУ СОШ № 2025О реализации государственной программы "Развитие и образование города Москвы на 2012-2016 гг. "Столичное образование" в Западном административном округеАлександров А.О. – префект, Калина И.И. - министр правительства Москвы, руководитель департамента образования
СЗАО23.04.2014, 19.00, ул. Свободы,д. 37, ДК "Салют"Новые формы работы системы социальной защиты населения: Адресность. Мобильность. Стратегия.Петросян В.А. - министр правительства Москвы, руководитель департамента социальной защиты населения
СЗАО23.04.2014, 19.00, ул. Родионовская, д. 8, ГБОУ СОШ № 2005Об итогах выполнения комплексной программы развития района Куркино в 2013 году и программе на 2014 годГовердовский В.В. – префект
ЗелАО24.04.2014, 19.00, Озерная аллея, д. 10, Многопрофильный центр с регбийным стадиономО деятельности учреждений департамента физической культуры и спорта на территории Зеленоградского административного округаСмирнов А.Н. - префект, Воробьев А.О. - руководитель департамента физической культуры и спорта

префекты главы департаментов встречи с жителями власть
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