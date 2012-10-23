Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2012, 16:35

Мэр Москвы

"Внуково" и "Домодедово" могут связать скоростными трамваями - Челышев

Гостем студии телеканала "Москва 24" стал префект Троицкого и Новомосковского округов Алексей Челышев

Наземное сообщение между аэропортами "Внуково" и "Домодедово" может быть организовано при помощи скоростных трамваев и электричек, заявил в эфире телеканала "Москва 24" префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Челышев.

"Мы рассматриваем проект создания скоростных трамваев и электричек, - отметил Челышев, - вопрос имеет огромную важность. Люди, которым надо быстро попасть из одного аэропорта в другой должны получить такую возможность".

Коснулся префект и вопроса с развязками между автомагистралями. "Надо связать Киевское, Боровское шоссе и город Видное", - заявил префект.

По словам Челышева, строительство новых магистралей будет вестись таким образом, чтобы не создавать проблем жителям. "Магистрали не будут затрагивать жилую застройку", - пообещал чиновник.

префект Троицкого и Новомосковского округов тпу скоростные трамваи ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика