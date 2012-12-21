Кто и как заработал на конце света

"Специальный репортаж": Апокалипсис наших рублей

В преддверии 21 декабря, когда землянам в очередной раз пообещали конец света, у одних людей возникает тревога и депрессия, а другие не упускают возможности на этом заработать.

К числу предприимчивых россиян относится бизнесмен Евгений Белоглазов. Он запустил сайт по продаже рюкзаков с предметами первой необходимости. В набор входят предметы личной гигиены, продукты питания, фляжка, котелок, противогаз, топорик и многое другое. Стоимость такого комплекта составляет 7 тысяч рублей.

Сам Белоглазов считает, что он смог бы заработать больше, продавая летом землю в Сибири, где нет ни вулканов, ни серьезных землетрясений. 21 декабря предприниматель будет находиться именно там.

Другие москвичи, как например путешественник Андрей Колпаков, собираются в Мексику – "родину" пророчества. Она оказалась на пике популярности, а турагентства продают билеты в один конец. Причем туристы стали больше интересоваться экскурсиями, а не пляжным отдыхом.

Некоторые компании, предлагающие приобрести разработанные по индивидуальному плану убежища, также смогли заработать. Стоимость стандартного варианта бункера - порядка 7 миллионов рублей.

Между тем авиационный инженер Евгений Убийко считает, что простые противогазы и бомбоубежища не спасут от конца света. Он разработал спасительную капсулу, которая не тонет, не горит и сделана из экологически безопасного для человека материала.

Букмекерские конторы, в свою очередь, принимают ставки на то, каким будет конец света. Размер выигрыша зависит от того, насколько точно выбран сценарий апокалипсиса.

Для увеличения прибыли страховые агентства организовали рекламные компании по страхованию от конца света. Как именно будут реализованы выплаты – коммерческая тайна. Известно, что для получения выплат в одной из них должно выжить не более одного процента населения Земли.

Психологи же организовали трехчасовой семинар для подготовки к переходу, или квантовому скачку, который произойдет, по их уверениям, несмотря ни на что. При этом каждый пройдет его по-своему. Стоимость одного такого еженедельного семинара – 3 тысячи рублей.

А рок-певец Сергей Шнуров относится к числу тех, кто воспринимает происходящее с иронией. По одной из теорий певца, конец света наступил еще в 2000 году, и, судя по последним событиям, все мы живем после него, "в чистилище".