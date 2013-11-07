Названы имена номинантов премии "Стартап года 2013"

20 ноября станут известны номинанты премии "Стартап года 2013". Жюри, состоящее из представителей инвестиционных фондов и предпринимателей, выберут в каждой номинации три лучших стартапа. Сейчас стали известны имена претендентов. Всего было подано 229 заявок в шести номинациях: "Лучший технологический стартап ", "Лучший интернет-стартап", "Глобальный стартап", "Открытие года/ Быстрый старт", "Социально-значимый стартап" и "Команда года".

В номинации "Лучший технологический стартап" будут бороться 29 проектов (Eltechs, WayRay, Spray Print), за "Лучший интернет-стартап" - 20 проектов (Miiix, Lobster, Agora). В номинации "Открытие года/ Быстрый старт" - 12 проектов ("Фингуру", MyWishBoard, ApiShops), за "Социально-значимый стартап" - 36 проектов (Online Patent, Genotek, "WorkOut: фитнес городских улиц").

В номинации "Глобальный стартап" соревнуются 36 проектов (ComfortWay, Kolme Innovation Lab, Online University for Parents), за "Команду года" - 15 проектов (iBinom, Out of Cloud, Taberna HUB).

Фото: award.inc.hse.ru

16 декабря в Центральном доме предпринимателя пройдет торжественная церемония вручения премии. Лауреаты получат заветную статуэтку. Всех финалистов ждут специальные призы.

Также голосованием участников мероприятия и онлайн-голосованием зрителей будет выбран победитель в номинации "Лучший стартап по мнению зрителей" .

Премия "Стартап года" вручается ежегодно лучшим стартапам. Она нацелена на поощрение эффективных и полезных предпринимательских решений и на вдохновение молодых предпринимателей.