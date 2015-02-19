Москвичей пригласили сдать нормы ГТО 21 февраля

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Москвичей приглашают сдать нормы ГТО 21 февраля в ходе большого военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

По словам префекта округа Владимира Зотова, ежегодно этот праздник собирает до 10 тысяч участников. Гости могут отведать кашу на полевой кухне, посмотреть трюки каскадеров, а в этом году также сдать нормы ГТО.

В показательной программе праздника задействованы авиамоделисты, клубы служебного собаководства, дельтапланеристы, каскадеры, альпинисты, рота почетного караула и отряд специального назначения внутренних войск МВД России.

Кроме того, пройдет выставка военной техники, впервые будут представлены экспонаты музея Вадима Задорожного. В течение дня будут разыграны призы и награды по лыжным гонкам и перетягиванию каната, а также состоится окружная Спартакиада по военной подготовке.

"Здесь молодым людям предстоит продемонстрировать свои навыки в сборке и разборке автомата Калашникова, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, оказании первой медицинской помощи и других дисциплинах", - говорится в сообщении.

Сдача нормативов ГТО будет проходить в ходе всего праздника. Все, кому удастся с успехом пройти испытания, получат специальный сертификат, который в дальнейшем можно будет обменять на значок

Праздник пройдет в Центре военно-патриотического воспитания молодежи на улице Заречье.

Напомним, комплекс физической подготовки "Готов к труду и обороне", который возродили в марте 2014 года, имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16-17 лет уготовлена пятая ступень.

Чтобы получить серебряный значок, юноши должны:



пробежать 100 метров максимум за 14,3 секунды;

2 км за 8,50 минут или 3 км за 14,40 минут;

прыгнуть в длину с разбега на 380 см или с места на 210 см;

подтянуться на перекладине 10 раз или поднять гирю 25 раз;

прокачать пресс 40 раз за минуту;

стоя на гимнастической скамье, наклониться так, чтобы руки были ниже уровня ног минимум на 6 см.

Девушки должны:

пробежать 100 метров за 17,6 секунд;

пробежать 2 км за 11,20 минут;

прыгнуть в длину с разбега на 320 см или с места на 170 см;

отжаться 10 раз или 13 раз подтянуться на перекладине;

прокачать пресс 30 раз за минуту;

наклониться, стоя на гимнастической скамье, чтобы руки были ниже ступней на 9 см.

Чтобы сдать на "серебро", надо также пройти одно из испытаний, предложенных на выбор, а на "золотой" значок - два. Из испытаний на выбор ребятам предлагается метание спортивного снаряда весом 700 грамм, бег 5 км на лыжах, заплыв на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, турпоход. Девочки могут метнуть снаряд весом 500 грамм, пробежать на лыжах 3 км, проплыть 50 метров, пострелять и сходить в поход.