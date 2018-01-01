Ивовая кора и янтарная кислота. Простые средства от похмелья

Новогоднее веселье неразрывно связано с приемом больших доз алкоголя. Как сделать так, чтобы утро после праздника было только в радость, – в материале портала Москва 24.

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Удар в печень

Похмелье наступает, когда печени не хватает ферментов для расщепления того количества алкоголя, которое вы приняли накануне.

Поэтому первый совет для тех, кто не хочет, чтобы бурная вечеринка плавно перетекла в невыносимое утро, достаточно банальный − пить нужно в меру.

Рассчитать индивидуальную меру довольно просто: это 1,5 мл чистого спирта на 1 кг веса, то есть если вы собираетесь пить водку, то на каждый килограмм можно выпить примерно 3,75 мл.

Однако эта норма не значит, что в таком количестве алкоголь не вредит здоровью. Если говорить о безвредной дозе алкоголя, она будет существенно ниже. Так, безвредная доза алкоголя для печени у человека массой 70 кг составляет 90 мл чистого спирта, а для мозга – всего 19 мл.

Еще один совет, которым часто пренебрегают, − не смешивать напитки из разного сырья, то есть не стоит запивать водку виски, а потом заливать их сверху текилой или самбукой. Кстати, мешать крепкий алкоголь с газировкой тоже не стоит.

Кроме того, во время застолья лучше всего отказаться от сигарет. Дело в том, что алкоголь расширяет сосуды, а во время курения они, наоборот, сужаются. Разумеется, такие "качели" не просто вредны, а крайне опасны для сосудистой системы.

Наконец, не стоит забывать, что пить на голодный желудок нельзя: в таком случае алкоголь будет мгновенно впитываться, и, с высокой вероятностью, вы получите алкогольное отравление. Каждую порцию спиртного обязательно нужно закусывать, причем продукты должны быть максимально калорийными.

Море по колено

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Но, если на утро после вечеринки похмелье все же наступило, первым делом нужно очистить организм. Это не самая приятная, зато очень действенная процедура.

После того как желудок очищен, следует принять душ. Начать лучше с холодной воды, затем пустить горячую и снова холодную − так организм гораздо быстрее придет в себя.

Закончив с водными процедурами, следует вывести из организма остатки алкоголя. Добиться этого проще всего с помощью нескольких напитков.

Среди самых доступных народных средств – кефир, простокваша, мацони, квас, рассол, чай с лимоном и соки (томатный, апельсиновый).

А для тех, кто даже к вопросу борьбы с похмельем подходит с немалой долей эстетства, есть несколько рецептов похмельных коктейлей.

Один из вариантов – смешать по 50 мл томатного и апельсинового соков, добавить чайную ложку вустерского соуса, щепотку кайенского перца и 2−3 кубика льда.

А если на кухне есть блендер, смешайте в нем 150 мл кефира, 50 г свежего огурца, укроп, три чайных ложки сахара и по щепотке соли, черного и красного перцев. Кроме того, в блендере можно сбить апельсиновый сок с медом, лимонным соком и лимонной цедрой.

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Важное замечание: на этом этапе не стоит пытаться утолить жажду с помощью воды. Она может только усилить симптомы похмелья.

Когда пройдет тошнота, можно начинать прием пищи. В принципе, можно есть все, что захочется (из того, что осталось в холодильнике с прошлого вечера). А лучше всего заранее приготовить куриный бульон и овощной салат. Главное, не заправлять его майонезом.

После того как еда усвоится, нужно активно пить воду. Алкоголь сильно обезвоживает организм, так что все процессы в нем замедляются. Кроме этого вода способствует активизации процесса выделения, так что с ее помощью токсины быстрее покинут организм.

Ну и еще несколько мелочей, которые помогут справиться с похмельем. В любой аптеке можно купить ивовую кору. Ее сок помогает справиться с похмельем, так что рекомендуется разжевать один кусочек.

Хорошо борется с симптомами похмелья янтарная кислота. Избавит от синдромов похмелья и нашатырный спирт, однако его нужно принимать очень осторожно. Идеальная дозировка – три капли спирта на стакан воды.