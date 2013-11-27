В канун Хануки на площади Революции зажгут свечи

На Площади Революций в честь Хануки зажгут гигантский восьмисвечник

В канун Хануки, 27 ноября, на площади Революции зажжется гигантский ритуальный восьмисвечник - менора. Церемонию проведет главный раввин России Берл Лазар. На площади запланированы выступление артистов и праздничный фейерверк.

Ханука считается самым веселым праздником в иудаизме: в этот день у верующих принято готовить блины, оладьи, сыпные блюда, угощать ими гостей, петь и танцевать.

Название этого праздника происходит, вероятно, от выражения "хануккат ха-мизбеах", что означает очищение, обновление жертвенника. Согласно преданию, евреи устроили праздник сразу после освобождения Маккавеем и его сподвижниками Иерусалимского храма, захваченного сирийским царем-язычником Антиохом.