26 ноября 2015, 18:43

Культура

Москвичам напомнят о Дне матери

Фото предоставлено организаторами

27 ноября в Москве пройдет акция "Я люблю тебя, мама!", приуроченная к Дню матери. Этот праздник в России отмечают 29 ноября.

Дата проведения акции выбрана не случайно. Как объясняют организаторы – проект "50 ПЛЮС" – мероприятие поможет напомнить обществу об этом празднике и даст время подготовиться к нему.

Москвичи, которые окажутся в 13:00 на площади Джавахарлала Неру, получат из рук волонтеров открытки со стихотворениями, посвященными мамам, и воздушные шары.

Дата: 27 ноября в 13:00

Место: площадь Джавахарлала Неру (рядом с цирком на проспекте Вернадского)

Бесплатно

праздник День матери открытки

