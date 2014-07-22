28 июля мусульмане столицы отпразднуют Ураза-байрам

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В понедельник 28 июля мусульмане отмечают праздник окончания священного месяца Рамадана праздником Ураза-байрам, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента межрегионального сотрудничества.

В Москве праздничная молитва будет проводиться в столичных мечетях, а также на дополнительных площадках, выделенных правительством Москвы. Допуск на все площадки будет осуществляться по паспортам или иным удостоверениям личности.

Священный месяц Рамадан начался у мусульман

Временный молельный зал московской Соборной мечети откроется для утренней молитвы в 3.30 утра. В семь утра начнется праздничная проповедь. Молитва продлится до 8.00. Ориентировать верующих будут волонтеры Совета муфтиев России, владеющие узбекским, таджикским, киргизским языками.

Мемориальная мечеть на Минской улице, в доме 2Б, начнет праздничную молитву в 6.30, историческая мечеть на Большой Татарской улице в первом строении дома №28 начнет молитву в 9.00. Также будут организованы дополнительные площадки. Первая расположится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Изумрудный", молитва начнется в 7.00 по адресу: Южнобутовская улица, дом №96. Вторая площадка, где молитва начнется также в 7.00, расположится в парке "60-летия Октября" у центрального входа на проспекте Адропова во владении 9.

Трансляция праздничной проповеди и богослужения начнется в 9.00 в эфире телеканала "Россия 1".