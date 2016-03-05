"Окно в город" покажет все яркие события масленичной недели

Фото: ТАСС/Колбасов Александр

Портал "Окно в город" будет транслировать все яркие событие масленичной недели в столице. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, онлайн можно будет посмотреть гулянья на Манежной площади, ВДНХ и Поклонной горе.

Трансляции будут вести с 18 городских площадок. Начиная с 5 марта через "Окно в город" покажут световое шоу на здании Манежа. Инсталляция символизирует наступление весны – таянье льда и распускание цветов.

Масленичные гулянья раньше других начнутся в Воронцовском парке и на ВДНХ. Также онлайн можно стать участником праздничных мероприятий в Парке Горького и "Музеоне", на Патриарших прудах, в усадьбе "Царицыно", в Лианозовском, Таганском, Гончаровском и Тушинском парках, на Кузнецком Мосту, в саду имени Баумана и Сиреневом саду, парке "Садовники" и на Поклонной горе.

Отметить Масленицу москвичи смогут в 25 парках города

Масленица в этом году выпадает на неделю с 7 по 13 марта, отмечать праздник будут в 25 столичных парках более 2 миллионов москвичей.

12 и 13 марта в рамках Всероссийского фестиваля "Кузнечный талисман" в Измайловском кремле пройдет мероприятие "Куем масленицу!". А в парке Горького пройдет фолк-фестиваль, а в "Сокольниках" – мастер-классы по выпечке блинов и кулинарные поединки.

Кроме того, 13 марта планируют побить новый мировой кулинарный рекорд – сварить гигантскую 300-литровую порцию старинного медового сбитня. Огромную бочку традиционного русского напитка приготовят на территории одного из столичных ресторанов.

Подробнее узнать о конкурсах, ярмарках, народных забавах и мастер-классах в столичных парках можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Напомним, проект "Окно в город" стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.