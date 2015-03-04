Иудеи отмечают праздник Пурим

Фото: ТАСС

4 и 5 марта иудеи всего мира отмечают самый веселый праздник еврейского календаря – Пурим. Во всех синагогах будут вспоминать историю чудесного спасения еврейского народа в IV веке до нашей эры.

Основные празднества в Москве развернутся в Еврейском общинном центре. Там пройдет масса развлекательных мероприятий, зачитают свиток Эстер, а затем пройдет концерт группы "Бобе Мейсис".

По преданию, Эстер была женой персидского царя Артаксеркса, советник которого Аман задумал истребить евреев в Персии. Однако козни Амана были раскрыты благодаря проницательности Эстер. Евреи были спасены от гибели, более того, они сумели не только защитить себя, но и убить врагов.

Эти события описаны в свитке Эстер – одной из 24 книг Танаха, торжественное чтение которого является обязательной заповедью праздника.

Кроме того, в центральной синагоге Москвы будут каждый час читать специальную молитву – мегилу.

Стоит отметить, что Пурим для евреев является так называемым "малым праздником". В этот день можно работать.