На Масленицу в Москве сварят 300-литровую бочку сбитня

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве на Масленицу сварят гигантскую 300-литровую порцию старинного русского напитка – медового сбитня, сообщает Агентство "Москва".

"В Москве 13 марта будет установлен новый мировой кулинарный рекорд – сварен самый большой в мире традиционный медовый сбитень", – рассказали в оргкомитете акции "Широкая Масленица – в Книге рекордов Гиннеса!".

Рекордную 300-литровую бочку согревающего напитка приготовят в главный день Масленицы на территории одного из столичных ресторанов.

Процесс будут контролировать представители международного агентства "Интеррекорд", что позволит гарантировать соблюдение всех норм для включения достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

Отметить Масленицу москвичи смогут в 25 парках города

Отметим, что празднование Масленицы пройдет в 25 столичных парках и займет два дня – с 12 по 13 марта. В частности, в парке Горького и парке искусств "Музеон" пройдет двухдневный музыкальный фестиваль с участием представителей российской фолк-сцены, будут работать ярмарочные дворы с блинами, чаем и сувенирами.

В парке "Сокольники" 12 марта выступят Найк Борзов, группы "Пицца", Artemiev и Bubamara Brass Band. Пройдут кулинарные поединки с шеф-поварами и мастер-классы по выпечке блинов.